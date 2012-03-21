Минздравсоцразвития вводит запрет на увольнение многодетных отцов

Минздравсоцразвития РФ подготовило законопроект, по которому работодателям могут запретить расторгать трудовой договор с многодетными отцами. Изменения предлагается внести в ст.261 Трудового кодекса РФ.



Документ разрабатывался по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Козака.

Законопроект запрещает расторжение по инициативе работодателя трудового договора "с отцами, являющимися единственными кормильцами в многодетной семье, воспитывающими малолетних детей, в том числе в возрасте до 3 лет, если матери указанных детей не состоят в трудовых отношениях и занимаются уходом за детьми".

Тем самым появляется еще одна мера социальной защиты семьи, в частности многодетной, в которой растут детишки до 14 лет, при этом как минимум один ребенок не достиг 3-летнего возраста, мать детей не работает и отец является единственным кормильцем. Данная норма также устраняет неравенство в предоставлении гарантии при расторжении трудового договора работникам-женщинам и работникам-мужчинам.

Проект федерального закона был в основном одобрен российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает «РБК».



