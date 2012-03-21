Капитана российского судна "Pur-Navolok" Юрия Данилова пограничная служба Грузии обязала уплатить 50 тысяч лари (около $30 тыс.) штрафа за нарушение правил мореплавания в грузинских территориальных водах недалеко от Батуми.

Штраф был наложен 20 марта по постановлению следственно-оперативного отделения второго батумского управления (запад) главного следственного управления пограничной полиции МВД Грузии, передает портал Новости Грузии. После уплаты штрафа, судно получит право свободного плавания.

"АН" писали, что накануне МИД РФ потребовал объяснения причин в морской акватории Сарпи (грузино-турецкая граница) задержания 19 марта российского сухогруза "Pur-Navolok". Как сообщило ЗАО "Беломорская фрахтовая компания", принадлежащий ей сухогруз, предписанный к порту Архангельск, направлялся под флагом России из порта Керчь (Украина) в порт Хопа (Турция) с грузом угля на борту.

В данный момент судно вместе с командой из десяти человек, все они граждане России, находится в Батуми. Дипломаты пытаются помочь экипажу. По данным грузинской стороны, судно задержали за нарушения правил мореплавания, в чём заключаются нарушения не уточняется.