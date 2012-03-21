Скоро пойдет на нерест корюшка

В Ленобласти готовятся дать отпор браконьерам.На недавнем заседании вице-губернатор Сергей Яхнюк отметил, что для успешной борьбы с браконьерами будет укрепляться материально-техническая база, приобретаться новые патрульные катера, создаваться дополнительные штаты инспекторов и проводиться системная работа по борьбе с незаконным ловом рыбы. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Успешно бороться с браконьерами могут и общественные инспекторы, - заметил руководитель СЗТУР Денис Беляев. - Мы должны сделать браконьерство экономически невыгодным, чтобы пресекать действия не только на этапе ловли рыбы, но и при транспортировке, хранении и реализации продукции. Этой весной планируется проводить рейды совместно с силовыми структурами, чтобы прекратить работу нелегальных рыбоприемных пунктов».



В этом году группы рыбоохраны, состоящие из инспекторов, работающих в Ленинградской, Псковской, Новгородской областных отделах СЗТУР и Карелии будут перемещаться по рекам и озерам в зависимости от сезона нереста рыб, который в субъектах начинается в разное время из-за климатических условий. Представители рыбодобывающих предприятий отметили, что промысел в 3-километровой прибрежной зоне невыгоден из-за обилия браконьеров и рыболовов-любителей, портящих промышленные орудия лова. Первоочередной задачей в предстоящем рыболовном сезоне станет устранение этих неблагоприятных факторов.