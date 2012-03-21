Огромные пробки в среду утром образовались в Москве

Вторые сутки в Мосве идет снегопад. Снег шел всю ночь и продолжается до сих пор. Сегодня утром на столичных дорогах образовались многокилометровые пробки. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", загруженность дорог растет с каждым часом. В настоящее время загруженность дорог оценивается в 7 баллов из 10 возможных.

Многокилометровые заторы растянулись на МКАД: движение затруднено от Ленинградского шоссе до Волоколамского, от Щелковского шоссе до Новорязанского, от Каширского шоссе до Калужского. Средняя скорость движения транспорта на этих участках составляет 10 километров в час. Чтобы попасть в мегаполис водителям придется потолкаться на Горьковском, Ленинградском, Калужском и Новорязанском шоссе. Самые крупные пробким на Горьковском шоссе.

Каширка стоит - 9 баллов. Осложнено движение и на центральных улицах Москвы. Движения осложняют многочисленне мелкие ДТП. На дорогах гололед.

А центр города пока свободен. Садовое кольцо и Третье транспортное кольцо едут, средняя скорость движения транспорта там достигает 50-60 километров в час. По данным синоптиков, снегопад начнет утихать ближе к середине дня.