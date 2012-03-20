Сергей Лавров назвал акцию Pussy Riot святотатством

Сергей Лавров заявил о том, что Россия не делает ничего такого в контексте продвижения своих интересов, что противоречило бы защите прав и свобод своих граждан. Выступлением группы Pussy Riot глава МИД РФ назвал святотатством.

Лавров озвучил свою позицию касательно того, можно ли строить отношения с Европой исключительно на экономических или политических интересах, не учитывая отношения в гуманитарной сфере. Министр иностранных дел РФ в интервью радиостанции "Коммерсант FM" отметил, что, "если подходить к вопросу интересов и ценностей с единых, а не двойных стандартов, то здесь не должно быть непреодолимых противоречий". "В универсальном смысле ценности - это то, что заключено во Всеобщей декларации прав человека, которая была принята вскоре после Второй мировой войны и создания Организацией Объединенных Наций", - отметил Лавров. Глава российского МИД считает, что в российском обществе, где сильны православные традиции, "довески к универсальным ценностям едва ли дадут какие-то всходы". То же самое, подчеркнул он, можно сказать и о недавней выходке в Храме Христа Спасителя. "На Западе некоторые истолковали это как шаловливое выражение свободы слова. Российское общество этого не примет. Это святотатство и кощунство", - заключил министр.