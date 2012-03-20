В Москве во вторник к вечеру пробки на дорогах увеличиваются
20 марта 2012, 20:22 [ «Аргументы Недели» ]
Москвичам вечером во вторник придется долго добираться до дома — многокилометровые пробки в центре столицы, на МКАД, на Третьем транспортном кольце.
Заторы на дорогах спровоцировала непогода, в столице днем прошел сильный снегопад. Огромная пробка длиной почти 20 километров образовалась от Меведковского лесопарка до Новорижского шоссе.
На юго-западе МКАД, по словам очевидцев, почти 7 километровая пробка растянулась от Ясенево до Киевского шоссе по внутренней стороне. Пятикилометровый затор возник на севере Третьего транспортного кольца (внешняя сторона); на юге движение затормозилось на участке длиной 4 километра (внутренняя сторона), передает Интерфакс.
В центре Москвы Садовое кольцо плотно встало от Земляного вала до Калужской площади по внутреннему радиусу и от Земляного вала до Сухаревской площади – по внешнему.
Также глухо стоят все бульвары. На радиальных магистралях во вторник вечером пробки наблюдаются на Ленинском проспекте, Новом Арбате и Кутузовском проспекте, Ленинградском проспекте и Варшавском шоссе. Дороги перегружены на выезд из Москвы.