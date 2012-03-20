На время паводков Роспотребнадзор усилит контроль за качеством воды

Роспотребнадзор возьмет под контроль качество воды во время паводков. Ведомство поручило территориальным управлениям в регионах проконтролировать обеспечение санитарно-эпидемического благополучия.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на официальном сайте Роспотребнадзора. В период весеннего паводка в зоны возможного потопления могут попасть 845 муниципальных районов, поясняет МЧС России. Могут быть подтоплены 3,585 тысячи населенных пунктов с общей численностью населения более 2 миллионов человек. 594 населенных пункта находятся в зоне наибольшего риска, передает РИА Новости. На территории России, по данным спасателей, в зоне воздействия половодья также находятся 1,84 тысячи участков автомобильных и 378 участков железнодорожных дорог.