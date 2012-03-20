Звенигородский проспект в Москве будет построен к сентябрю
20 марта 2012, 19:34 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве к сентябрю 2012 года завершится строительство Звенигородского проспекта. По планам комплекса градостроительной политики и строительства столицы, работы будут завершены на последнем участке.
Завершится строительство от Живописной улицы до 3-го Силикатного проезда в районе Хорошево - Мневники. В соответствии с планом, при строительстве проспекта было предусмотрено сооружение 11 пешеходных переходов, передает РБК. Восемь переходов уже построены.