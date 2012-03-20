Дмитрий Песков назвал ведущего BBC жертвой пропаганды оппозиции

В интервью телеканалу "Би-би-си" пресс-секретарь председателя Правительства Владимира Путина Дмитрий Песков назвал ведущего Стивена Закура жертвой пропаганды оппозиции. По словам Пескова, никто не боится оппозицию.

Ведущий спросил у секретаря Путина, почему власти так боятся тех, кто критикует премьера и нынешнюю политическую систему России, имея в виду задержания оппозиционеров в ходе акций протеста. "Нет, мы не боимся. Я думаю, сейчас вы показываете классический пример непонимания, я бы даже сказал, что в этом случае вы - жертва их пропаганды. На самом деле никто их не боится", - ответил на это Дмитрий Песков, передает Лента.ру. Задержания Алексея Навального и Сергея Удальцова Песков объяснил тем, что "в этой стране есть закон, и если ты нарушаешь закон, если ты собираешь толпу и обращаешься к ней так, что это нарушает закон и нормы, тебя надо задержать". Интервью Дмитрия Пескова вышло 20 марта на каналах BBC World News и BBC News Channel в программе HARDtalk в 4:30 по Гринвичу (8:30 по Москве).