Участниц группы Pussy Riot могут признать узниками совести

Трех девушек - участниц группы Pussy Riot, задержанных после их панк-молебна в храме Христа Спасителя, могут признать узниками совести.

Международная правозащитная организация Amnesty International может признать певиц из панк-группы узниками совести, приравняв их в этом статусе к Михаилу Ходорковскому, Андрею Сахарову и Александру Солженицыну.

Напомним, девушки были арестованы и помещены в СИЗО в рамках уголовного дела по статье «Хулиганство», заведенного после перформанса в главном храме РПЦ. Глава российского отделения Amnesty International Сергей Никитин сообщил, что в настоящее время этот вопрос изучается.