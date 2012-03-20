Путин стал папой Карло, а Явлинский - Пьеро

Россиянам предложили сравнить политиков с героями сказки Алексея Толстого "Золотой ключик". Владимир Путин получил роль Папы Карло, Геннадия Зюганова сравнили со столяром Джузеппе по прозвищу "Сизый нос".

Согласно опросу, который провел "Левада-центр", на роль папы Карло претендовал и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Но за него проголосовали только 13%, за Путина голоса отдали 20% опрошенных. При этом 11 процентов сравнили коммуниста со столяром Джузеппе по прозвищу "Сизый нос". Владимир Жириновский похож на Карабаса-Барабаса (так считают 22% опрошенных). По мнению 18 процентов лидер ЛДПР похож на Дуремара, а по мнению 11 процентов - на Арлекина, пишет Лента.ру. Кандидатами на роль Буратино оказались Дмитрий Медведев (11 процентов) и Михаил Прохоров (9 процентов). Сергей Миронов в глазах россиян - кот Базилио (8%). Григорий Явлинский стал главным кандидатом на роль Пьеро.