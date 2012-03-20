В состав Москвы войдут 146 муниципальных образований

После расширения границ Москва будет включать в себя 146 муниципальных образований. Сейчас их насчитывается 125. Об этом говорится в проекте закона, который внес мэр Сергей Собянин на рассмотрение в Мосгордуму.

В связи с изменением границы Москвы, согласно документу, изменены границы муниципальных образований Кунцево и Можайское. В их состав были включены новые территории, пишет РБК. Также изменены границы муниципального образования Куркино. Из его территории исключена земля, переданная в Московскую область. Предположительно, закон вступит в силу с 1 июля.