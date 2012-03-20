За сутки на «горячую линию» о насилии в полиции обратились 24 человека

За первые 24 часа работы круглосуточной «горячей линии» 8-800-777-01-01 с жалобами на незаконные действия сотрудников полиции за юридической помощью обратились 24 человека.

По телефону 8-800-777-01-01 звонили из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Свердловской, Самарской, Курганской, Тамбовской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, республик Мордовия, Татарстан и Дагестан. Больше всего обращений было зафиксировано из Свердловской области (Екатеринбург, Асбест, Алапаевск, Кушва).

Петр Гаршин из Асбеста рассказал, что в ноябре прошлого года при задержании его сына сотрудники полиции ударили его головой о стену. По словам позвонившего, через два дня его сын скончался. Было возбуждено уголовное дело, однако на сегодняшний день результатов расследования нет.

Жительница Ивашково Сергиево-Посадского района Московской области Елена Севастьянова сообщила правозащитникам, что в августе 2010 года между ее мужем и соседом-сотрудником ГИБДД произошла ссора. В результате, по словам женщины, гаишник позвонил одному бывшему сотруднику полиции и «знакомым бандитам», которые избили битами ее и детей, а супруга убили. В настоящее время возбуждено уголовное дело, двое обвиняемых находятся под стражей, остальные - под подпиской о невыезде. Женщина беспокоится, что дело до сих пор так и не было передано в суд и опасается за его перспективы.

Девушка из Тольятти рассказала, что во время беременности в 2010 году давала объяснения инспектору по делам несовершеннолетних, которая ударила ее по лицу.

Гражданин Греции Карипидис Заур сообщил на «горячую линию», что в сентябре 2010 года на трассе у города Крапоткин сотрудники полиции остановили автобус, провели его на опорный пункт и отобрали около 2 000 евро. В тот же день пострадавший обратился в городскую прокуратуру, где, по его словам, ему рекомендовали идти в ФСБ, а в ФСБ — в Следственный комитет. В СК заявление гражданина Греции приняли, однако на сегодняшний день, несмотря на письма в Генпрокуратуру и президенту России, реакции нет.

Обратившиеся на «горячую линию» россияне рассказывали, как полицейские ломали им руки, ребра, отбивали легкие, принуждали к даче показаний. В частности, на пытки в полиции жаловались из Нижнекамска, Железнодорожного Ставропольского края и села Теков Краснодарского края.

Идею федеральной «горячей линии», организованной Межрегиональной правозащитной Ассоциацией «Агора», поддержала Общественная палата России, которая попросила предоставлять всю информацию о поступающих звонках. 26 марта в Москве состоится слушание Комиссии Общественной палаты по общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов, силовых структур и реформированием судебно-правовой системы под руководством Анатолия Кучерены, на котором выступит председатель Ассоциации Агора, кандидат юридических наук, доцент Павел Чиков.

По номеру 8-800-777-01-01 любой человек, пострадавший от незаконных действий сотрудников полиции, может обратиться за квалифицированной юридической помощью. Уточним, главные критерии для включения правозащитников в дела о пытках в полиции - наличие на руках медицинских документов, подтверждающих телесные повреждения. При этом события должны касаться трех последних лет, а пострадавшие ранее должны были обратиться в правоохранительные органы.Юристы федеральной «горячей линии» круглосуточно консультируют пострадавших.

Звонок на номер 8-800-777-01-01 с мобильных и городских телефонов из любого региона России бесплатный. Необходимость появления «горячей линии» правозащитники объясняют последними событиями в Казани, где после гибели 52-летнего Сергея Назарова, скончавшегося в результате пыток в отделе полиции «Дальний», открылись более десяти новых фактов применения насилия в отношении задержанных только из одного этого отдела полиции.