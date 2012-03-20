Главой Федерального агентства связи стал Владимир Шелихов

Владимир Шелихов стал исполняющим обязанности руководителя Федерального агентства связи (Россвязь). Ранее он занимал должность заместителя главы ведомства. Предыдущий глава ведомства Сергей Мальянов подал в отставку.

В середине марта 2012 г. и.о. руководителя Россвязи Сергей Мальянов и его заместитель Андрей Костиков подали Игорю Щеголеву прошение об отставке. Причины отставки не уточняются. Федеральное агентство связи было создано в 2004 году, передает РБК. Россвязь подведомственна Минкомсвязи.