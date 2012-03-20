Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин, услышав, что лондонский изгнанник Борис Березовский «для борьбы с воровским режимом» решил создать Христианско-демократическую революционную партию России, заявил, что у Березовского есть прекрасные шансы создать партию антихриста и даже баллотироваться на этот пост. Специально для «АН» на вопрос «Кого вы бы еще посоветовали сделать членом партии антихриста?» отвечают…

Александр Дугин, лидер Международного евразийского движения:

«Березовский – это пародия на антихриста»

- К партии антихриста могут сразу примкнуть две очень мощные структуры - республиканская и демократическая партии США, а также подавляющее большинство западных - европейских и американских движений и структур. Кстати, и огромное количество российских политических структур тоже могли бы вполне примкнуть к партии антихриста. Дело в том, что современный мир находится под знаком антихриста, и все это очень серьезно! Так или иначе, все, кто служит капитализму, Западу, постмодерну, свободному рынку, гедонизму, секулярности, идеологии прав человека, демократии и модернизации находятся под знаком антихриста. Кстати, именно поэтому перспектива создания такой объединенной партии могла бы стать чрезвычайно популярной вещью. В нее немедленно бы вступили руководители большинства существующих западных или прозападных режимов, политических деятелей, стран и т.п. Что касается Березовского, то он представляет собой фигуру шансонье-антихриста, карикатуру и пародию на антихриста. Реальный антихрист правит современным миром, ему поклоняются народы, у него в ногах валяются руководители государств, партий, миллиарды жителей земли, и в том числе многие религиозные организации. Это слишком серьезная вещь, чтобы с ней играть, а Березовский - это гротескное издание сатанизма. Мелкий и эстетически оформленный в духе антисемитских карикатур начала ХХ века сатанизм Березовского на самом деле не является подлинным сатанизмом. Скорее, это пародия, некий медийный гаджет. Реальный сатанизм и реальная партия антихриста – это очень серьезно, и надо внимательно посмотреть, кто из глобальных духовных деятелей современного мира свободен от этого ужасающего присутствия, которое пронизывает всю нашу жизнь, культуру, политику и экономику.

Адольф Шаевич, главный раввин России от Конгресса еврейских религиозных общин России:

«В прекрасном Лондоне жить довольно скучно»

- Если говорить о таких людях, как Березовский, то в прекрасном Лондоне жить довольно скучно, тем более если нет каких-то особых пристрастий, скажем, к футболу или скачкам, которыми живет вся Англия. А вот в России - бурная жизнь, постоянный круговорот, все кипит, есть масса недовольных и масса довольных. К великому сожалению, сегодня очень много кандидатур в партию антихриста. Они представляют разные течения, убеждения, это люди разных национальностей и вероисповеданий, люди вообще безо всякого вероисповедания... Честно говоря, очень надоели все эти движения и выступления! Это такое пустое сотрясание воздуха, за которым нет ничего конкретного. Только на уровне того, чтобы возбудить общество – и ничего более. Многие из мести участвуют в этом, с мыслями об упущенном…

Нафигулла Аширов, муфтий, председатель Духовного Управления мусульман Азиатской части России, сопредседатель Совета муфтиев России:

«Нужно сторониться всего сомнительного»

- Я не могу определять для людей какие-то места, потому что этим занимается Всевышний. Только Господь знает, каким будет путь любого человека. У нас много таких людей, которые для одного определяют рай, а для другого – ад. Однако это абсолютно вне рамок религиозных убеждений. Пророк Мухаммед говорил: «Утром вы можете стать верующим, а к вечеру закончить день неверующим. Или утром можете стать неверующим, а закончить день верующим». То есть, какие бы определения мы ни давали, конечное все равно будет за Господом. Что касается сегодняшних политических страстей и выступлений, то Пророк опять же говорил, что нужно сторониться всего сомнительного. То, что происходят сегодня на площадях, а также эта затея Бориса Абрамовича и многое другое является чем-то туманным и сомнительным. Я, как мусульманин, рекомендовал бы нашим верующим сторониться таких дел. Ведь Пророк так сказал.

Михаил Ардов, протоирей:

«Холуйские идеи»

- Я бы посоветовал сделать членом этой партии самого Всеволода Чаплина, который является человеком, использующим свое положение. Он высказывает абсолютно холуйские по отношению к режиму идеи, являющиеся в то же время погромными по отношению к тем, кто ему не подпевает. Пусть он и станет духовником партии антихриста, которую организует Березовский.