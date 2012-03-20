Увеличиваются штрафы за нарушения порядка в общественном транспорте

В России планируется серьезно увеличить штрафы за игнорирование правил поведения на транспорте. Соответствующий законопроект разработан Министерством транспорта Российской Федерации.



Теперь за дебош в самолете или хулиганство в поезде нужно будет заплатить от 20 до 50 тыс. рублей.

Ведомство планирует ввести штрафы за курение на борту самолета или чрезмерное распитие алкоголя, выброс мусора из окна поезда, шум и дебош в транспорте и отказ выполнять требования капитана судна или иных уполномоченных лиц. В настоящее время сумма штрафа за данные правонарушения составляет всего 5 тыс. руб. или 15 суток административного ареста.

Платить больше - вместо 100 руб. 1 тыс. руб. - теперь придется и за лихачество в виде проезда на подножках поездов и крышах вагонов. Аналогичную сумму будут взимать и за нарушение запрета на фотосъемку и пользование телефонной связью в самолете. Если говорить о курении в неустановленных местах, к примеру, в вагонах или тамбурах электричек, то оно и вовсе влетит нарушителям установленного порядка в копеечку. Минтранспорта собирается повысить штрафы за это с 1,5 - 2 тыс. до 10 - 20 тыс. рублей.



Законопроект касается не только пассажиров, но и перевозчиков. Штрафы за отстутствие на транспортном средстве спутниковых систем, взлет на самолете, имеющем неисправности, или управление судном без прав также будут подняты до 50 тыс. рублей, сообщает utro.ru. Авторы документа отмечают, что он был подготовлен по решению правительственной комиссии.



