Цены на бензин стали медленно, но верно расти

Усмирять бензиновые цены в России начнут по новой технологии. Весной ставка акцизов на топливо может стать плавающей в зависимости от биржевых котировок нефти. Все разногласия с Минфином практически сняты.

В ближайшие два месяца правительство должно рассмотреть новые поправки в Налоговый кодекс, сообщают в Федеральной антимонопольной службе.

Механизм, который предлагается, довольно прост. Если стоимость нефти на внешнем рынке будет расти, ставки акцизов будут пропорционально уменьшаться, играя роль стабилизатора. Для потребителя это будет означать, что бензиновые ценники, наконец, перестанут меняться регулярно. Тем самым можно будет избежать топливных кризисов, наподобие прошлогоднего, когда во многих регионах наблюдался дефицит бензина, а стоимость дизельного горючего была заметно выше инфляции.

директор Топливно-энергетического независимого института Наталья Волынская.

По словам директора Топливно-энергетического независимого института Натальи Волынской, повышение цен на 10-15% в ближайшие 2-3 месяца можно смело ожидать. "Безусловно, это не произойдет моментально, потому что одномоментный резкий рост вызовет реакцию со стороны регулирующих органов, но цены медленно будут ползти вверх, причем по всей стране", — уверена Волынская.

Она пояснила, что последние 10 лет нефтепереработка развивалась хорошо. Но происходило это благодаря очень низкой ставке экспортной вывозной пошлины на мазут. А это в свою очередь означало, что российские компании нарастили большие объемы за счет роста первичной переработки нефти, то есть нефтяная отрасль занималась тем, что она перерабатывала нефть в мазут, и на гораздо более выгодных условиях экспортировала его, зарабатывая на этом. В Восточной Европе у российских компаний много заводов, которые изначально были спроектированы не на переработку сырой нефти, а на переработку мазута. Получается, что готовое топливо производится именно в Европе и является продуктом европейского рынка. Поэтому цены на бензин в России соответствующие, сообщают «Вести».



