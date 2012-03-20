Миронов: 5 апреля эсеры обсудят подготовку к смене руководства партии

Эсеры 5 апреля обсудят стратегию развития партии на ближайшие пять лет, в том числе вопросы подготовки к смене партийного руководства, сообщил сегодня лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.



5 апреля состоится расширенное заседание совета палаты депутатов "Справедливой России" и центрального совета партии.

"Мы будем говорить, например, о подготовке к смене руководства нашей партии, потому что мы понимаем, что в обозримом будущем нужно быть готовым к тому, что придут новые руководители, новые лидеры, и такую смену нужно готовить", - сказал Миронов, сообщает РИА Новости.

Участники заседания обсудят также вопросы выработки критериев кадрового роста в "Справедливой России. В целом, как сказал Миронов, на заседании будет открыта "самая широкая внутрипартийная дискуссия о выработке стратегии развития нашей партии на ближайшие пять лет".



