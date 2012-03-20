Проводится аукцион: закупаются швейцарские часы для нужд МВД России

На сайте госзакупок размещено объявление о проведении открытого аукциона в электронной форме «на поставку часов для нужд МВД России». Требуется более 300 наручных швейцарских часов и 300 настенных с символикой МВД.

В описании заказа говорится, что это должны быть часы из нержавеющей стали на стальном браслете или кожаном ремешке с сапфировым стеклом твердостью не менее 2,2 тысячи по шкале Виккерса. Общая стоимость часов составляет более 4 млн рублей.

Все часы должны быть изготовлены не раньше 2011 г. Поставка должна быть осуществлена в течение пяти рабочих дней с момента получения заявки от госзаказчика. Заявки на участие в тендере принимаются до 9 апреля, итоги конкурса будут подведены 16 апреля.



