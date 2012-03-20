Фурсенко: Преподавание основ религии в школах нужно доработать

Эксперимент по внедрению школьного курса "Основы религиозных культур и светской этики" в регионах РФ принес положительные результаты, но есть еще и различные проблемы, считает Андрей Фурсенко.



Не все учебники устраивают, есть вопросы, насколько надо распространять курс по другим ступеням образования. По его словам, ни один курс не рассматривался столь пристально, как основы религии.

Он также отметил, что к работе советов по внедрению курса в школах необходимо привлекать родителей и управляющие советы образовательных учреждений.

Министр считает, что этому курсу должно уделяться наибольшее внимание, причем и на региональном, и на муниципальном уровнях. "Чем серьезнее подойдем к этому и другим курсам, тем меньше будет проблем возникать", - считает глава ведомства.

В феврале правительство России утвердило план мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года курса "Основы религиозных культур и светской этики" во всех общеобразовательных учреждениях страны.

В течение двух лет в 21 регионе России прошли эксперименты, теперь новый курс введут по всей стране, сообщает РИА Новости. На выбор предлагаются курсы по основам традиционных для России религий - православия, ислама, иудаизма, буддизма.



