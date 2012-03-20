В Госдуме выступили против уголовного преследования наркоманов

Первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Яковлева (фракция "Единая Россия") против предложения ФСКН ввести уголовное наказание для употребляющих наркотики.



"Как представитель медицинского сообщества не могу согласиться с руководством ФСКН. На мой взгляд, прежде всего надо не отправлять наркомана в места лишения свободы, а попробовать его вылечить", - заявила сегодня Яковлева.

Она согласна, что наркоман - потенциальный преступник, который может не только употреблять, но и распространять наркотики. Если это доказано – его надо отправлять в тюрьму. А если нет, главное, реабилитировать и помочь бывшему наркоману нормально адаптироваться в жизни.

По ее мнению, в борьбе с наркоманией нужны в первую очередь превентивные, а не карательные меры. Нужны конкретные законодательные акты, регламентирующие эту деятельность, считает депутат, сообщает «Интерфакс».



