Сеанс жилищной магии на 6 миллиардов

Настоящие бытовые чудеса произошли при подведении итогов конкурсов на ремонт петербургских домов в 2012 году. В ряде тендеров, состоящих из доброго десятка лотов, полностью обошлось без конкуренции – в каждом лоте было только по одному участнику, который и признавался победителем. Если же конкуренция вдруг возникала, то заявка оказывалась негодной. С начала года районные администрации объявили конкурсов на 6 млрд рублей.

В 2012 году районные администрации объявили конкурсы на проведение ремонта кровель, фасадов и инженерных систем многоквартирных домов уже в январе - феврале, в отличие от прошлого года, когда это оставили до поздней весны и даже лета. По данным «Фонтанки», таковым было распоряжение жилищного комитета: там потребовали, чтобы все работы начались в апреле - мае и закончились до наступления осени. Напомним, что в прошлом году подрядчики продолжали трудиться и в ноябре, и в декабре.

За первые два месяца 2012 года было объявлено конкурсов на общую сумму примерно в 6 млрд рублей – в основном это средства городского бюджета, часть денег выделяется из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ, а 5% по закону должны внести сами жители. «Фонтанка» внимательно изучила первые итоговые протоколы этих тендеров и обнаружила там весьма любопытные факты, на которые стоит обратить внимание не только жилищному комитету, но и, возможно, правоохранительным органам.

В каждом конкурсе число лотов равно количеству домов, вошедших в адресную программу: например, если в техническое задание включено 10 домов, то конкурс проводится по 10 лотам, в каждом из которых выявляется победитель. Согласно закону о госзакупках, при подаче заявки участник не имеет права узнать у комиссии, сдал ли кто-нибудь еще документы на этот лот или нет. Таким образом, по теории вероятности, на один и тот же лот может заявиться как один, так и, наоборот, несколько участников.

Однако, судя по итоговым протоколам, проанализированным «Фонтанкой», ряд районов оказались паранормальным для статистики местом, где не действуют законы теории вероятности.