Мэрия Москвы потратится на разработку электронных учебников для школ

Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление городское правительства о грантах. Юридические лица в 2012 году получат 20 грантов правительства Москвы на создание электронных учебников.



Гранты предназначены для юрлиц, внедряющих современные информационные технологии для реализации общеобразовательных программ, за лучшие электронные учебники.

Размер каждого гранта составит 5 млн рублей в 20 номинациях. Таким образом, всего на гранты будет выделено 100 млн рублей, сообщает «Интерфакс».

Предполагается разработать электронный учебник и учебные пособия в электронном виде по следующим номинациям: новая начальная школа 1-4 классы, русский язык, литература, иностранный язык, история России, всеобщая история, обществознание, география, математика, алгебра, геометрия, информатика, основы духовно-нравственной культуры России, физика, биология, химия, изобразительное искусство, музыка, технология, основы безопасности жизнедеятельности.