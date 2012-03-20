Любое заявление на полицейского может стать поводом для служебной проверки

Любое заявление или жалоба на сотрудника органов внутренних дел может стать основанием для проведения служебной проверки. Приказ подготовлен и выставлен для общественной экспертизы на сайте МВД России.



По этому документу даже заявление, тем более - жалоба, на сотрудника МВД может стать основанием для назначения служебной проверки. Поводом может послужить обращение или сообщение судебного, правоохранительного, контролирующего или любого другого государственного органа, общественной организации или публикации в средствах массовой информации.

Выводы после проверки могут быть самые разные: от полного оправдания своего сотрудника до предания его суду по уголовной статье. Служебная проверка должна быть известна общественности.

В документе четко прописаны все детали: когда и как назначается комиссия для проведения проверки, в каких случаях в ней участвуют сотрудники подразделения собственной безопасности, кто вправе принимать решение о проверке самих контрразведчиков и высокопоставленных начальников, сколько человек должны подписать заключительный акт.

В приложении к приказу даже показаны образцы документов - заявления, объяснения, акта. Проверку должны проводить не дольше месяца, однако дату ее окончания может назначить министр либо уполномоченный руководитель, принявший решение о проведении служебной проверки.

Подвергшийся проверке сотрудник имеет право обжаловать такое решение, не давать никаких объяснений, не читать и не подписывать акт. Ему могут предложить пройти психофизиологическое исследование на полиграфе, различные виды тестирования, в том числе на алкоголь и наркотики. Сотрудник вправе помогать или не участвовать в работе проверяющей его комиссии. В случае давления на проверяющую комиссию, она обязана немедленно докладывать об этом вышестоящему руководству. Важно, констатирует "Российская газета", что новый документ прописывает обязательное требование - о результатах и сделанных выводах непременно должен быть направлен ответ тому человеку или организации, чье обращение послужило поводом для проведения служебной проверки.



