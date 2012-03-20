В России будут мониторить ответственных за госзакупки чиновников

В России установят мониторинг за доходами чиновников, отвечающих за госзакупки и государственные ресурсы. Также может быть введена уголовная ответственность для юридических лиц.



Работа над законопроектом ведется с учетом обновленных рекомендаций международной Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Ее членами, включая Россию, являются десятки государств, сообщает utro.ru. В феврале этого года ФАТФ пересмотрела обязательные международные стандарты по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.



