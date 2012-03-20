МИД России выясняет причины, почему задержан Грузией российский сухогруз

Министерство иностранных дел России выясняет, при каких обстоятельствах был задержан береговой охраной Грузии российский сухогруз "Пур-Наволок" , который направлялся из Крыма в Турцию с грузом угля.



Пока экипаж ждал разрешения на заход в турецкий порт, сухогруз задержали грузинские пограничники. Это произошло в понедельник.

В данный момент судно вместе с командой из десяти человек, все они граждане России, находится в Батуми. Дипломаты пытаются помочь экипажу. По данным грузинской стороны, судно задержали за нарушения правил мореплавания. В отношении капитана ведется предварительное следствие.



