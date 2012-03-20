Сегодня в петербургском выставочном комплексе "Ленэкспо" открывается XII международный форум "Экология большого города». В нем примут участие более 160 российских и зарубежных компаний.



Форум организован для ученых и экологов, представителей природоохранных органов субъектов РФ и городов, поставщиков и производителей природоохранного оборудования и услуг. В процессе проведения форума участники смогут продемонстрировать свою продукцию целевой аудитории, установить новые деловые контакты, обсудить актуальные проблемы развития отрасли, в том числе - региональные и федеральные экологические программы.

В форуме участвуют правительственные делегации из российских городов, среди которых Архангельск, Казань, Калуга, Киров, Магадан, Москва, Мурманск, Новосибирск, Орел, Ростов-на-Дону, Салехард, Самара, Тверь, Тюмень, Хабаровск, Ярославль и многие другие.

Форум откроет вице-губернатор Петербурга Сергей Козырев, после этого начнет работу конференция "Актуальные вопросы охраны окружающей среды в городах России", где председатель городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга Дмитрий Голубев выступит с докладом "Экологическая политика Санкт-Петербурга". Сегодня пройдут различные семинары, на которых будут обсуждаться вопросы геологических рисков на территории городов, в том числе при наземном строительстве, и вопросы по организации информационного обеспечения природоохранной деятельности в городах.

В следующие дни пройдут конференция "Обращение с отходами производства и потребления: российский и международный опыт», круглые столы "Система санитарной очистки городов" и "Ликвидация экологического ущерба, в том числе связанного с прошлой хозяйственной деятельностью", семинары, посвященные экологическому мониторингу на территории городов и инновационным экологическим технологиям.

Участники форума смогут также посетить природоохранные объекты северной столицы: полигон "Новый свет - Эко", Юго-Западные очистные сооружения и южную водопроводную станцию ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", а также автоматизированную систему контроля качества атмосферного воздуха Петербурга.

Кроме того, будет организована презентационная зона, где российские и зарубежные участники получат возможность представить свою продукцию и услуги.

Все дни работы форума на территории "Ленэкспо" будет дежурить "Экомобиль" - передвижной пункт приема опасных отходов, сообщает РИА Новости. Здесь горожане смогут сдать вышедшие из употребления люминесцентные лампы, ртутные термометры, батарейки, аккумуляторы, энергосберегающие лампы.



