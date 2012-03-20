Сегодня, 20 марта, наступает астрономическая весна

20 марта - день весеннего равноденствия. Сегодня Земля расположена так, что солнечные лучи падают отвесно на экватор. Солнце переходит из южного полушария в северное, во всех странах день равен ночи.



Считается, что весеннее и осеннее равноденствия являются астрономическим началом соответствующих времен года. А промежуток между одноименными равноденствиями называют тропическим годом. Его продолжительность - 365,24 суток.



В глубокой древности приход весны определяли по солнцу. Наши предки верили, что именно с этого дня происходят первые обновления в природе - набухают почки, буйно прорастает зелень, раздается первый гром. В День весеннего равноденствия отмечают Новый год в некоторых странах - Иране, Афганистане, Таджикистане, Кыргызстане, Узбекистане.



Весеннее равноденствие наступит в 11 часов 22 минуты по местному времени.



