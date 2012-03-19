Мавроди дал интервью прямо под капельницей из больницы

Основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди дал свое первое интервью прямо под капельницей.

После срочной госпитализации после сердечного приступа Мавроди рассказал в интервью программе «Новости 24» телеканала РЕН ТВ о том, что половину зарплаты отдает судебным приставам, считает свой арест незаконным, и что у него возникли проблемы с сердцем.

Напомним, что 16 марта Хамовнический суд Москвы признал законным арест Сергея Мавроди за неуплату штрафа. Предприниматель в знак протеста объявил голодовку.

По словам Мавроди, его обманом вызвали в суд и под выдуманным предлогом о взыскании 2 тысяч рублей дали 5 суток. Он также сообщил, что работает официально и переводит половину зарплаты приставам. По словам скандально известного предпринимателя, у него проходит 6-ой день голодовки и в тот момент, когда к нему пришёл его адвокат Александр Молохов, Мавроди почувствовал себя плохо, у него подскочило давление и закружилась голова. Приехавшие врачи скорой помощи потребовали госпитализации.

По заявлению Мавроди, его арест не должен отразиться на деятельности новой финансовой пирамиды: «Все делается, чтобы развалить «МММ-2011», чтобы вызвать панику у участников, – сказал Сергей Мавроди. – Ничего это не даст».