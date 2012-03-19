Увидев полицию, дети убежали со льдины

Спасатели не обнаружили детей на льду Москвы-реки на набережной Тараса Шевченко, куда не могли оперативно добраться из-за перекрытия Кутузовского проспекта, так как там проезжал VIP-кортеж.

Спасатели выезжали по заявке на набережную Тараса Шевченко, где предположительно на лед вышли дети.

В правоохранительных органах пояснили, что несколько детей спустились по ступенькам к воде и вышли на лед, но как только увидели полицейские машины и сотрудников МЧС - убежали.



