Хранительницу фресок Дионисия отправляют в cантехники

Елену Шелкову, хранителя собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря с фресками Дионисия, после почти 30 лет работы увольняют по сокращению штата и предлагают ей место слесаря-сантехника.



Как рассказала Елена Шелкова, руководством Кирилло-Белозерского музея-заповедника ее предупредили, что трудовой договор будет расторгнут с ней 5 июня и по закону ей «предложили вакантную должность — слесаря-сантехника в Кириллове». Официальной причиной увольнения названо сокращение штатной должности «Хранитель фондов (Собор Рождества Богородицы)» с целью оптимизации деятельности музея-заповедника.



В начале февраля Шелкова направила на имя губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова письмо, изложив свои опасения относительно дальнейшей сохранности фресок Дионисия в связи с возможным сокращением ее должности. Однако ей сообщили, что «из-за реформирования бюджетной сферы необходима оптимизация расходов учреждения».



Сейчас создается внутримузейная комиссия, которая примет все накопившиеся с 1983 года фонды. По словам хранительницы, ей «некому передавать собор, кроме одного, может быть, сотрудника, который не так давно работает в музее», сообщает openspace.ru.



«Музей фресок Дионисия», располагающийся в соборе Рождества Богородицы на территории бывшего Ферапонтова монастыря, является филиалом созданного в 1924 году Кирилло-Белозерского музея-заповедника.



С 2000 года монастырь включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Площадь фресковой живописи составляет около 700 кв.м, цикл росписей, датируемый 1502 годом, включает в себя порядка трехсот композиций.



