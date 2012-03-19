Пешеходные переходы будут «подмигивать» водителям

Российская Госавтоинспекция делает новые предложения, как обезопасить пешеходов на пешеходных переходах. Ранее думали раскрасить «зебру» в более яркие цвета. На этот раз планируют оснастить светодиодами.



Среди новых предложений гаишников установка автономных систем светового оповещения на особенно опасных пешеходных переходах. Такие устройства уже работают на улицах Москвы, ряд устройств установлен на улицах Екатеринбурга.

Сообщается, что в течение светового дня система «питается» солнечной энергией, которая накапливается в аккумуляторе. Предполагается, что этого запаса хватает на несколько суток. В темное время суток светодиоды, которыми оснащен дорожный знак, «моргают», предупреждая водителей о приближении пешеходного перехода.



