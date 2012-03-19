Глава СКР Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Брянске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в понедельник, 18 марта, провел в Брянске расширенное оперативное совещание, посвященное состоянию работы по безопасности детей и расследованию преступлений против несовершеннолетних.

В совещании приняли участие руководители органов государственной власти и правоохранительных органов Брянской области, а также руководители следственных органов Следственного комитета России, входящих в Центральный федеральный округ.

Напомним, в Брянске восьмые сутки продолжаются поиски 9-месячной девочки. В ходе розыскных мероприятий, в которых задействованы более 1000 сотрудников полиции и других служб, а также добровольцы, за первые три дня в области был найден 31 пропавший без вести человек.

В начале марта в реке Судость была найдена утонувшая пятиклассница. Ранее, в январе, провалившись в канализацию вместе с коляской, в Брянске утонул ребенок.