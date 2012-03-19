В Московской области студенты университета "Дубна" написали заявление в прокуратуру в связи с тем, что их насильно завозили на митинги в поддержку одного из кандидатов в президенты, Владимира Путина.

Студенты записали обращение ректора Дмитрия Фурсаева, заявившего, что в отношении тех, кто не поедет на мероприятие на Манежную площадь 5 марта в поддержку Путина, будут сделаны оргвыводы со стороны руководства ВУЗа.

Глава Российского Студенческого союза Артем Хромов рассказал, что им удалось связаться с самими студентами и их представителями, которые оформляли необходимые документы.

По словам Хромова, они не согласны с такой позицией руководства учебного заведения, передает "Эхо Москвы".В настоящий момент заявление находится в правоохранительных органах.

Ректор вуза Дмитрий Фурсаев отрицает обвинения студентов, передает ВВС. По его словам, "в обращении в прокуратуру много вранья".

Напомним, НТВ показал фильм "Анатомия протеста", в котором говорится, что оппозиция платила участникам своих митингов.

В понедельник движение "Демократический выбор" заявило, что канал нарушил их права, использовав их ролик в фильме "Анатомия протеста". Оппозиционеры требуют компенсацию в 120 тысяч рублей. Второй иск касается защиты чести и достоинства, передает "Интерфакс". Замглавы "Демвыбора" Игорь Драндин сообщил, что движение требует опровергнуть утверждения о том, что оппозиция финансируется из-за рубежа.

Накануне, 18 марта, возле телецентра "Останкино" оппозиция провела митинг. Возмущение обществености вызвал фильм "Анатомия протеста" в котором участников митинга оппозиции обвинили в том, что они приходят на акции за деньги и печенье.

Участники расписали вход в телецентр различными лозунгами против НТВ и действующей власти.

Полицейские задерживали около 100 человек, в том числе, Сергея Удальцова и Бориса Немцова .



