На заседание Госдумы будут приглашены непарламентские партии

Думское управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ подтвердило, что третье чтение президентского законопроекта, упрощающего порядок регистрации партий, пройдет в расширенном составе.



"По предложению председателя Государственной Думы, в пятницу, 23 марта, на третье чтение законопроекта о политических партиях планируется пригласить представителей непарламентских партий, а также незарегистрированных партий, которые входят в состав рабочей группы администрации президента", - говорится в сообщении управления.



Спикер Госдумы Сергей Нарышкин ранее сообщил, что депутаты планируют завершить работу над данным законопроектом на этой неделе. Второе чтение документа запланировано на 20 марта.



