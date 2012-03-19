Департамент образования Москвы пообещал узаконить меню в детсадах

Департамент образования Москвы, заведующие детскими садами, представители Роспотребнадзора и разработчики меню провели встречу с инициативной группой родителей дошкольников, а также родителями детей, обучающихся в интернатах и кадетских училищах столицы по вопросам питания детей.

Напомним, родители дошкольников выступил против нового меню в детсадах.

С 1 января 2012 года в дошкольных учреждениях столицы было введено новое 20-дневное меню, разработанное специалистами НИИ Питания РАМН и Московским фондом содействия санитарному и эпидемиологическому благополучию населения и утвержденное Роспотребнадзором. Родители стали замечать, что консервы, полуфабрикаты, витаминизированные добавки вызывают аллергию у детей.

Департаментом образования столицы были организованы встречи с родителями и экспертами, в итоге Роспотребнадзор предложил 12 изменений в действующее меню, которые согласованы с отделом детского питания НИИ питания РАМН.

После многочисленных жалоб родителей на появившуюся у малышей аллергию, Роспотребнадзор пообещал, в что рацион детсадовцев добавят на завтрак сливочное масло, но сократят количество жиров в других блюдах и кулинарных изделиях. В детском меню появится сыр, но при этом уменьшатся молочные добавки в другую еду. Сахар для фито и зеленого чая будет в индивидуальной упаковке. На завтрак также добавят пшеничный хлеб, появятся оладьи с яблоками собственного производства.

Кроме того, увеличится количество рыбы, мяса и птицы, но при этом количество колбасных изделий уменьшится. Для самых маленьких детей повар детского сада сможет сам выбирать способ приготовления каш. Также, отменены витаминные добавки к третьим блюдам на обед, предусмотрена замена апельсинового и ананасового сока на другие гипоаллергенные соки, а при необходимости - на другие напитки или воду. Цитрусовые будут заменены на киви и другие фрукты, мед заменят на джем.

Но, как сообщили координаторы движения "Российским детям - доступное дошкольное образование", время прошло, но мало что изменилось. Некоторые родители были вынуждены не водить детей в детсад из-за проблем с питанием.

17 марта родителям сообщили, что в ближайшее время планируется заключение дополнительных соглашений по замене ряда продуктов в государственных контрактах на поставку продуктов питания в дошкольные учреждения, в частности, будут увеличены поставки хлеба, мяса, рыбы, яиц, муки, произведена замена некоторых наименований. За счет отказа от премиксов и витаминизированных напитков в бюджете, предусмотренном на питание дошкольников, высвобождается 600 млн. рублей, которые будут потрачены на поставки натуральных продуктов.

Согласно ФЗ-94 "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", изменение содержания контактов запрещено, Департамент образования Москвы отправил запросы в ФАС и Тендерный Комитет с просьбой разрешить внести такие изменения в связи с "неотложными обстоятельствами" (ст. 9, ФЗ-94). На согласование такого рода изменений необходимо достаточно долгое время - порядка двух месяцев. На данный момент это единственный способ решения проблемы, так как без такого рода корректировок те заведующие детсадами, которые следуют рекомендательному письму Департамента образования и вносят изменения в питание детей, действуют на свой страх и риск, нарушая условия контракта.

Руководство Департамента образования Москвы пообещало, что новые технологические карты для приготовления блюд вскоре будут разработаны и утверждены, а перед закупкой новых партий продуктов будут проводиться общественные слушания и экспертизы.



Департамент образования утверждает, что в данный момент детские сады имеют возможность использовать любые продукты из ранее отторгованных на год. Например, по рекомендациям Роспотребнадзора они могут получить весь годичный запас яиц на омлеты, и этого хватит, по крайней мере, до конца 1-го квартала.

Родители считают, что нужен полный пересмотр меню новой независимой группой разработчиков, чтобы к 2013 году в детских садах было организовано нормальное, качественое питание.