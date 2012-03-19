Президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу сегодня заявил, что археолого-географическая экспедиция "Кызыл-Курагино" рассчитана на четыре полевых сезона и продлится до 2014 года.

Этот проект РГО рассчитан для привлечения к работе молодежи. Подобные ему проекты необходимы для России, чтобы «фаворитами в молодежной аудитории становились не поклонники персонажей виртуальной реальности, а те, кто готов к полевой жизни».

Глава МЧС уточнил, что сам он с удовольствием проведет часть своего отпуска в этой экспедиции. По словам организаторов экспедиции, в 2012 году в ней примут участие около 600 волонтеров из разных стран мира. Ребята приедут из стран СНГ, США, Канады и Перу. Они будут проводить раскопки 31-го кургана в Красноярском крае и 21-го на Севере Тувы, по трассе строительства нового участка железной дороги. Она пройдет через комплекс археологических памятников, которые археологи окрестили "Долиной царей".

Сооружение новой транспортной магистрали имеет особое значение для Тувы и по праву считается одним из наиболее перспективных проектов развития республики. Строительство железной дороги способствует решению множества социально-экономических задач, в частности, Тува получит новый и удобный способ транспортного сообщения с остальными регионами страны, существенно повысится рекреационно-туристический потенциал региона, а также в хозяйственный оборот можно будет ввести месторождения полезных ископаемых Тувы и юга Красноярского края. Общая протяженность будущей магистрали – 411,7 км.

Для отбора молодежи был проведен международный конкурс для студентов-волонтеров, желающих принять участие в работе археологического лагеря в 2012 году. Конкурс проходил как в учебных заведениях нашей страны, так и в зарубежных университетах. О правилах его проведения и сроках было объявлено на сайте Общества.



