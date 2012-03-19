ФСКН предложила за употребление наркотиков лишать свободы

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков РФ подготовила законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за употребление наркотиков.

Авторы документа предлагают наказывать за употребление наркотиков ограничением свободы или принудительными работами на срок до двух лет.

Подобные санкции будут применяться только в том случае, если употребление наркотиков имело место в течение года после того, как обвиняемый привлекался за это же правонарушение по административной статье.

В настоящее время, согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях (КоАП), употребление наркотиков карается штрафом от 4 тысяч рублей до 5 тысяч рублей, или административным арестом до 15 суток.