Инопланетяне считают нас недоразвитыми, потому и не общаются

Отношение землян к своей планете может шокировать инопланетян, поэтому они не вступают с нами в контакт, сообщил старший научный сотрудник Пулковской обсерватории Сергей Смирнов.



"Инопланетяне на нас смотрят как на идиотов, как на недоразвитых. Может быть, они нас огородили своеобразным экраном на всю Галактику, и ко всем сотням миллиардов звезд отправляют предупреждение, что цивилизация рядом с Карликовой звездой, которую мы называем Солнцем, опасна. Туда лучше не приближаться, потому что знания, которые вы подарите землянам, могут быть ими использованы для создания очередной супербомбы или суперотравы для собственного населения", - предположил Смирнов, сообщает «Интерфакс».



