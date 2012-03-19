МЧС: Более 2 миллионов россиян могут оказаться в зоне подтопления

Свыше 2 миллионов россиян и почти 3,6 тысячи населенных пунктов могут оказаться в зоне возможного подтопления в период весеннего половодья. В эти зоны могут попасть 845 муниципальных районов.



Из них 594 населенных пункта находятся в зоне наибольшего риска, сообщают в МЧС РФ.

Весеннее половодье может вызвать ЧП в Якутии, Приморском, Хабаровском и Красноярском краях, а также в Иркутской области. В зоне воздействия половодья также находятся 1,84 тысячи участков автомобильных и 378 участков железнодорожных дорог, а также 492 моста. В 33 субъектах страны имеется высокий риск подтопления населенных пунктов в результате активного таяния снега, неисправности и замусоривания коллекторно-дренажных систем, а также в населенных пунктах в низинах, пишет fontanka.ru. Эти регионы находятся в Дальневосточном, Сибирском, Центральном, Приволжском, Северо-Западном и Южном федеральных округах.



