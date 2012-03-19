Невеста подала в суд на сбежавшего трижды жениха

Жительница Москвы подала в суд на своего жениха, который трижды не являлся на регистрацию брака. Она требует компенсации за свадебное платье и процедуру искусственного оплодотворения.



31-летняя Светлана Бакотина и ее жених 25-летний Николай Курляев трижды подавали заявление о регистрации брака. И жених каждый раз не являлся.



Но последней каплей для Светланы стала его неявка на процедуру искусственного оплодотворения. И еще женщина узнала, что молодой человек уже был женат. Тогда Светлана отнесла в Кузьминский суд столицы исковое заявление. Истица требует взыскать с ответчика 138 тысяч рублей за услуги по искусственному оплодотворению, 15 тысяч рублей за свадебное платье, 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, пишут "Дни.ру".



Иски к стороне, расстроившей свадьбу, весьма популярны, в странах Азии. Но практики рассмотрения таких исков в России почти нет.



