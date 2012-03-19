В Русской церкви Березовскому посоветовали создать партию антихриста

Представители Московского патриархата считают, что российский олигарх Борис Березовский, скрывающийся в Лондоне, мог бы иметь успех в создании партии антихриста.

Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин высказал свою точку зрения на идею Березовского создать новую партию"Христианско-демократическая революционная партия России" или "Партия Воскресения", передает Интерфакс.



"Рад, что Борис Абрамович не первый предлагает создать партию, основанную на христианских или православных ценностях. Есть уже шесть оргкомитетов подобных партий. Надеюсь, что в этом бульоне сварится что-то вкусное", - заявил Чаплин.

Из Великобритании на своей странице в "Живом журнале" Борис Березовский объявил о решении создать христианскую партию. "Христианская - потому что любовь и свобода - основа нашей партийной идеологии. Демократическая - потому что только демократическая политическая система в России может обеспечить реализацию нашей идеологии. Революционная - потому что смена языческого менталитета на христианский есть революция. "Партия Воскресения" - потому что мы объявим о рождении партии в Воскресение Христово - 15 апреля", - пояснил Березовский.