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Первый скоростной трамвай из Москвы пойдет в Домодедово

19 марта 2012, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]

Первый скоростной трамвай из Москвы пойдет в Домодедово
afisha.ru

В Москве планируется запустить первую линию скоростного пассажирского трамвая, который должен будет связать столицу с ближним Подмосковьем. В Минтрансе Московской области уже определили первый участок, по которому пройдет новый маршрут общественного транспорта.

Пилотный участок пройдет по линии аэропорт "Домодедово" - станция метрополитена "Красногвардейская".  Второй наиболее вероятный вариант – маршрут аэропорт "Домодедово" - станция метро "Зябликово", пишут "Ведомости".

Общая протяженность линии скоростного трамвая составит 24,5 км, из которых по территории Москвы пройдет всего 1,6 км, уложенные в тоннель неглубокого заложения. По данным компании-разработчика проекта, минимальная стоимость одного километра линии составит 23,5 млн долларов.  Построить ее планируется за 2-3 года. 

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