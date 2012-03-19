Первый скоростной трамвай из Москвы пойдет в Домодедово

В Москве планируется запустить первую линию скоростного пассажирского трамвая, который должен будет связать столицу с ближним Подмосковьем. В Минтрансе Московской области уже определили первый участок, по которому пройдет новый маршрут общественного транспорта.

Пилотный участок пройдет по линии аэропорт "Домодедово" - станция метрополитена "Красногвардейская". Второй наиболее вероятный вариант – маршрут аэропорт "Домодедово" - станция метро "Зябликово", пишут "Ведомости".

Общая протяженность линии скоростного трамвая составит 24,5 км, из которых по территории Москвы пройдет всего 1,6 км, уложенные в тоннель неглубокого заложения. По данным компании-разработчика проекта, минимальная стоимость одного километра линии составит 23,5 млн долларов. Построить ее планируется за 2-3 года.