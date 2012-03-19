Отопление в Москве будет отключено в конце апреля - начале мая

Отопление в столице будет отключено в конце апреля - начале мая 2012 года. Все зависит от температуры наружного воздуха, она должна держаться в течение пяти суток на уровне +8 градусов.



Как сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, "по практике предыдущих лет, ориентировочно, мы отключаем отопление в конце апреля - начале мая».



