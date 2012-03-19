Европейский Союз резко осудил власти Белоруссии за приведение в исполнение смертных приговоров по делу о терактах в Минске и Витебске. Но Евросоюз никогда не затрагивает вопрос о десятках казней в США. Специально для «АН» на вопрос «Чем преступники в США отличаются от преступников в Белоруссии?» отвечают…

Константин Затулин, директор Института стран СНГ, член Совета по внешней и оборонной политике:

«Типичные двойные стандарты»



- Конечно, можно ответить, что Евросоюзу нет дела до Соединенных Штатов - не европейской страны, но это будет лукавством. Геополитически США и Европа очень близки. Даже при географической удаленности США являются непременным элементом Запада, более того - главной действующей и все определяющей силой. В составе НАТО они держат свои войска в Европе. А если, скажем, американский солдат совершит преступление, которое по меркам США может быть наказано высшей мерой, то он и будет казнен, несмотря на то что преступление произошло на территории Европы. Что касается замечаний ЕС в отношении Белоруссии, так это типичные двойные стандарты. Я никому не желаю зла и лишения жизни, но это же люди, которые взорвали метро и попытались привить белорусскому обществу вирус терроризма, который до сих пор не поразил страну, чем она заслуженно гордилась.

Россия тоже поторопились с мораторием на смертную казнь, хотя было достаточно поводов ее применить, особенно в связи с событиями на Северном Кавказе и в других регионах, где случались и взрывы, и теракты. Из ложно понятых мотивов мы поторопились разделить европейские ценности. Пример США и Китая - наука для нас. Эти страны с очень сложным внутренним устройством, национальным составом и проблемами, которые сильно отличаются от какого-нибудь Люксембурга или Лихтенштейна. И в этом отношении США нам гораздо ближе, чем тот же Европейский союз. Надо оставить все эти забегания вперед: ни для России, ни для Монголии, которая в цивилизацию шагнула прямо из феодализма, они ничего хорошего пока не принесли.

Михаил Таратута, журналист-международник:

«Евросоюз не может оставаться безучастным»



- Двойные стандарты это, конечно, нехорошо. Понятен и сам факт отношения людей, в частности Евросоюза, к смертной казни. Но дело в том, что американский суд, в отличие от белорусского, в глазах европейцев выглядит более объективным и цивилизованным. Правы они или неправы из-за отсутствия доверия к судебной системе Белоруссии, но если есть уверенность или даже просто некие сомнения в том, что белорусский суд политизирован, ЕС не может оставаться безучастным. Хотя, вероятнее всего, осуждены действительно преступники, которые подложили в метро эти бомбы и взорвали людей.

Елена Лукьянова, адвокат, член Общественной палаты РФ, доктор юридических наук, профессор:

«Документы были срочно уничтожены…»



- Документы по делу взрыва в минском метро были срочно уничтожены - вот что меня очень настораживает. Что касается смертной казни, это дело каждого государства. Проблема для Белоруссии заключается в том, что она не сможет интегрироваться в Евросоюз, если не заменит такую меру наказания ничем другим. Этот вопрос не решается опросом общественного мнения или опытом других стран, и большинство государств, которые законодательно исключили высшую меру наказания, не спрашивали мнения граждан. Каждый человек имеет право жить, и право государства лишать его жизни очень сомнительно.