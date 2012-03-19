Тротуарной плитки в Москве в 2012 году станет меньше

Объемы замены асфальта на тротуарную плитку в центре города в 2012 году по сравнению с предыдущим периодом будут пересмотрены в сторону уменьшения, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.



Сейчас с архитекторами отрабатываются действия по замене 200 тысяч квадратных метров асфальта на плитку, в частности, в районе Садового кольца, где некоторые участки были не завершены.

Бирюков высоко оценил качество вновь уложенной плитки в Москве. "Плитка прекрасно пережила зимний период. Не было случаев травматизма на плитке", - пояснил он. "Количество травматизма от скользкости в огромные десятки раз уменьшилось в этом году по сравнению с 2009-2010 годом", - заявил Бирюков, сообщает «Интерфакс». "По ней москвичам ходить удобно и комфортно", - подчеркнул заммэра.



