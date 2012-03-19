Глава Роскосмоса Поповкин прошел курс лечения и вышел на работу

Глава Роскосмоса Владимир Поповкин прошел курс лечения в госпитале им. Бурденко и с понедельника приступил к работе.

Пресс-секретарь главы агентства Анна Ведищева сообщила, что Владимир Александрович вышел на работу и приступил к исполнению своих прямых обязанностей, передает Интерфакс.

Напомним, накануне праздника 8 марта Владимир Поповкин был госпитализирован в госпиталь в связи с ухудшением состояния здоровья. По версии медиков, причиной ухудшения здоровья главы Роскосмоса стало длительное физическое и эмоциональное напряжение, вызванное частыми командировками и сменой часовых поясов.

Но СМИ ранее сообщали, что у Поповкина было сотрясением мозга. Между сотрудниками ведомства якобы произошла драка из-за топ-модели.