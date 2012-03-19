Надо снять детей со льдины на Москва-реке, а из-за проезда VIP-кортежа не могут

Из-за перекрытия Кутузовского проспекта из-за проезда VIP-кортежа были остановлены оперативные машины пожарных и поисково-спасательного отряда № 6, которые следовали по вызову к набережной Тараса Шевченко.

В этом месте, со слов очевидцев, двое детей оказались на льду Москва-реки. Для спасения детей может быть использован катер на воздушной подушке "Хивус", который применяется для спасения людей на воде в зимнее время.



Официального подтверждения этой информации пока нет, сообщает «Интерфакс».



