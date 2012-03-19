За отказ участвовать в фальсификации на выборах учительницу увольняют (ВИДЕО)

В Тамбове блогеры активно обсуждают тему увольнения молодой учительницы Капичниковой Юлии, которая отказалась участвовать в фальсификации итогов голосования на президентских выборах.

Завуч тамбовской школы №31 Кирсанова Ольга Николаевна (она же председатель УИК №758 ) устроила педагогу настоящую травлю. Девушку не просто заставляют написать заявление по собственному желанию, но и угрожают.

Капичниковой пообещали, что если она захочет искать правды, то не сможет устроиться учителем ни в одной школе Тамбова, передает "Эхо Москвы".

"Накануне выборов завуч школы Кирсанова О.В. назначила (!) её наблюдателем от КПРФ, хотя сама Юлия никакого отношения к этой партии не имеет. В обязанность ей вменили подсчёт количества проголосовавших.. Как человек исключительно добросовестный, Юля никуда не отлучалась с участка и скрупулезно считала количество проголосовавших. Ей бросилось в глаза то, что некоторые учителя школы по нескольку раз заходили в кабинки для голосования и затем к урнам. Но самое интересное началось при подсчёте: Количество заполненных бюллетеней оказалось на 600 штук больше, чем участвовавших в голосовании. Это при том, что из ящиков для выездного голосования извлекли не более 100 бюллетеней. Вышеупомянутая Кирсанова, узнав об этом, потребовала дорисовать лишних 500 галочек за якобы проголосовавших. Юлия отказалась идти на сделку, после чего завуч начала ей угрожать", - пишет родственник учительницы.

"На следующий день состоялось заседание педсовета, состав которого "по случайности" совпал с составом избирательной комиссии. Молодой учительнице в открытую предложили написать заявление по собственному, мотивируя это тем, что она человек политически неблагонадёжный. В противном случае обещали создать её невыносимые условия для работы. По счастью, Юлия, догадываясь, о чём пойдёт речь, сделала полную аудиозапись этого судилища.На записи открытым текстом слышны и предложения уволиться, и причины этого предложения.Вот уже неделю работа молодой учительницы превращена в ад. Завуч со своими присными по три раза за урок врывается в класс, роется в шкафах, выискивая пыль, швыряет вещи на пол, оскорбляет учителя - и всё это при детях. Родители, узнав о таком обороте дела пытаются защитить Юлию, Они даже ввели дежурства на уроках, дабы пресечь травлю....," - продолжил блогер.

Вот несколько цитат из состоявшегося разговора (все они принадлежат завучу школы Кирсановой О.Н.):

"Я тебе предлагаю написать заявление по собственному желанию. Если ты этого не сделаешь, да, то это сделаю я."

"Юля! Значит, завтра ты на работу не выходишь, ты сегодня кладешь Петрову (директор школы - Авт.) на стол заявление об уходе. Петров это знает, я ему сказала. (неразборчиво) Если ты этого не делаешь, да, а ты это сделаешь, я создам тебе условия, что через неделю я уволю тебя по статье."

"И чтобы ни одного разговора не было о том, что тебе предложили уйти. Если я, вдруг, услышу (неразборчиво) а вот знаете, мне почему предложили, да, деточка, тебе будет очень плохо." и так далее.