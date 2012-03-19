Телекомпания НТВ вчера «по многочисленным просьбам» повторила фильм «Анатомия протеста». Обиженные сторонники протестующих устроили в Останкино пикет. Многие знают, что один из руководителей НТВ раньше работал на радио «Свобода», которое, как принято считать, клеветало и клевещет на Россию. Специально для «АН» на вопрос «Как опыт работы на «Свободе» помогает руководить одним из главных телеканалов страны?» отвечают…

Александр Невзоров, режиссер, публицист, бывший ведущий телепрограммы «600 секунд»:

«Бесплатно политикой не занимаюсь»

- Опыт работы в полуразведке просто прекрасен, и этому человеку можно только позавидовать! Ведь он понимает различные ходы получения информации, не совсем известные штатским журналистам. Что касается ухищрений друг против друга различных политических сил, то я полагаю, что тут все имеют право на всё. Это из серии обсуждения, а хорошо ли во время войны отравлять колодцы на территории противника? Это же риторический вопрос. Понятно, что если идет какая-то идейная или политическая борьба, то все средства хороши. Я не интересуюсь политикой и никогда бесплатно не занимаюсь ей, но видел кусочек репортажа о митингующих с белыми лентами. Там было много людей, в том числе явно не 20-25-летних, то есть много зрелых и взрослых людей. У меня возникает вопрос: если они так чутко относятся к тому, где стоит какая-то галочка, если у них такое обостренное чувство неприятия малейшей несправедливости в вопросах переноса урны, то где же все они были, когда по нам в 1993 году били из танков? Что-то я никого из них не видел, хотя на тот момент все они были половозрелы!.. Знаете, я не могу говорить о них, как о какой-то силе, исповедующей гражданскую чистоту, правду, гуманизм и доброту…

Юрий Поляков, писатель, поэт, главный редактор «Литературной газеты»:

«Методика либералов обращена против либералов»

- Начиная с конца 80-х начала 90-х гг. на телевидение пришли люди из редакций контрпропаганды. Все эти «взглядовцы» и многие другие ребята работали в редакциях иновещания, и эти же методы вещания контрпропаганды они перенесли на собственную страну и собственный народ, что мало отличается от тех же радио «Свобода» или «Голос Америки». Правда, последние, в силу того, что у них тогда были более широкие идеологические возможности, были поизобретательнее. А вообще принципы манипуляции общественным сознанием одинаковы для всех. Наши либералы в 90-е годы достигли виртуозных результатов в методиках по недопущению коммунистического реванша или прихода к власти национально ориентированных сил. Был сохранен абсолютно чудовищный режим, и прошли абсолютно чудовищные «реформы» Ельцина, - все этим мы обязаны нашим СМИ, и прежде всего – телевидению. Теперь же вся эта методика обращена уже против наших либералов. Кстати, ситуация, очень напоминающая 30-е гг., когда система агитпропа и жесткого контроля обернулась против тех, кто выступал «за свободы». Сейчас мы это тоже наблюдаем и видим, что наши либералы наступили на те же самые грабли. Они всегда создают машину для подавления антилиберальных сил, но потом эта же машина начинает заниматься ими. Мне, как писателю-сатирику, все это просто смешно! НТВ на протяжении всех 90-х годов занималась разрушением российской государственности, а теперь эту же телекомпанию заставили заниматься укреплением государственности. Представляю, как это морально тяжело делать тем же самым людям, которые в 90-ее гг. занимались прямо противоположной деятельностью! Тот же самый актер, диктор, который в 90-е гг. озвучивал глумливые комментарии по поводу «народных фронтов», «красно-коричневых» и т.п., теперь озвучивает глумливые комментарии по поводу инспирированности выступлений либеральной оппозиции и т.д.

Анатолий Лысенко, президент Международной академии телевидения и радио, заслуженный деятель искусств России:

«Это все Англия гадит»

- Наверное, было бы лучше спросить у него самого. Кстати, о том, что он работал на радио «Свобода», ему как-то даже напомнил президент. А вообще после этой передачи у меня осталось какое-то неприятное послевкусие. Люди имеют право протестовать, если им что-то не нравится. По-моему, это явная заказная работа. Может, авторы искренне стоят на этой позиции, но тогда мне их просто жаль! Это странно - во всем видеть «происки Запада». Знаете, 9-го марта 1953 года во время похорон Сталина я чудом остался жив и буквально родился заново. Кто-то из наших ребят погиб, а нам удалось выжить… Я помню эту страшную, черную, мрачную, убитую толпу, которая рыдала! И помню вопль над толпой: «Ну, все, теперь Америка нас завоюет!» И вот прошло 60 лет, и что-то я до сих пор никаких американцев здесь не вижу. Но осталась привычка пугать то западным, то восточным влиянием. Просто нужно знать историю: это все Англия гадит. Помните, как было у Чехова – все гадит англичанка…